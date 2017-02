Kaitseminister Tsahkna: Ühendkuningriigi tankid ja jalaväe lahingumasinad jõuavad Eestisse aprillis

Kaitseminister Margus Tsahkna arutas eile hilisõhtul NATO peakorteris kolleegidega Brüsselis NATO lahingugruppide siirmist NATO piiririikidesse.

„NATO lahingugruppide piiriikidesse liigutamise eesmärk on hoida rahu ja stabiilsust kogu NATO territooriumil,“ ütles kaitseminister Tsahkna. „Lahingugruppide siirmine läheb plaanipäraselt. Ühendkuningriigi lahingugrupi juhtimiselement on juba Eestis, tankid ja jalaväe lahingumasinad on kohal aprillis.“

Eestisse saabuva NATO rahvusvahelise pataljoni lahingugrupi raamriik on Ühendkuningriik, Lätis Kanada, Leedus Saksamaa ja Poolas Ameerika Ühendriigid.

Kaitseminister Margus Tsahkna osaleb Brüsselis NATO kaitseministrite kahepäevasel kohtumisel.