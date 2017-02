Kaitseminister Tsahkna: Kaitseliidu võimekus ja eelarve suurenevad

Vahetult Vabariigi aastapäeva eel allkirjastatud Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2018-2021 suurendab Kaitseliidule eraldatavat otsetoetust ligi miljoni euro võrra aastas, kaitseminister Margus Tsahkna sõnul läheb toetus peamiselt väljaõppe ja taristu täiendamisele, aga ka tööjõukuludele.



„Iga-aastaselt on Kaitseliidu hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning renoveerimiseks, sh lasketiirude rajamiseks planeeritud 3 miljonit eurot,“ sõnas kaitseminister Tsahkna. „Lisaks suurenevale otsetoetusele suunatakse maakaitsega seotud hangeteks järgnevatel aastatel täiendavalt 60 miljonit eurot.“

Kaitseminister ütles, et Kaitseliidule on plaanis täiendavalt hankida laskemoona, transpordi-, isikukaitse- ja sidevahendeid ning arendatakse võitlusgruppe, samuti on kavas mehitada ja varustada viis uut kergejalaväekompaniid. „Kõik see suurendab Kaitseliidu võimekust ja Eesti iseseisvat kaitsevõimet, milles Kaitseliidul on ülioluline roll,“ ütles minister Tsahkna.

Täna ennelõunal külastab kaitseminister Margus Tsahkna Kaitseliidu Rapla malevat. Seejärel siirdub kaitseminister Raplamaal Alus asuvasse Kaitseliidu kooli, kus saab ülevaate vabatahtlike väljaõppest ning tutvub koolihoonega.