Kaitseminister Tsahkna: 2. jalaväebrigaadi tehakse suuremahulisi investeeringuid

Kaitseministeeriumi arengukava kohaselt täiendatakse 2. jalaväebrigaadi varustust ligi 90 miljoni euro ulatuses: plaanitakse soetada laskemoona ja relvastust ning täiendada juhtimis-, side- ning transpordivõimet. Et 2. jalaväebrigaadis toimuvast veelgi paremat ülevaadet saada, tegi kaitseminister Margus Tsahkna sinna visiidi.

Kaitseminister Margus Tsahkna oli täna visiidil 2. jalaväebrigaadis, mille arendamiseks näeb kaitseministeeriumi valitsemisala 4-aastane arengukava ette varustuse täiendamist ligi 90 miljoni euro ulatuses.

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul on 2. jalaväebrigaadi arendamine tõusmas kogu kaitseväe keskseks küsimuseks. "Nelja aasta jooksul suuname 2. brigaadi 90 miljonit eurot reaalse kaitsevõime tõstmiseks. Hiljuti valitsuses heakskiidetud 10-aastase plaani kohaselt saab brigaad juurde ka kahe pataljoni ehk üle 1000 võitleja jagu täiendavaid üksuseid. See tähendab, et võtame 2. brigaadi arendamist tõsiselt," ütles Tsahkna.

Eraldi tähelepanu nõuab kaitseministri hinnangul Nursipalu harjutusvälja arendamine. „Eesti kaitsmist tuleb harjutada tegelikes oludes ning Nursipalus harjutavad kõik Lõuna-Eesti üksused. Nursipalu harjutusvälja piirkonnas on Eesti kaitseväe 2. jalaväebrigaad ning Lõuna-Eesti Kaitseliidu malevad: rahu ajal kokku kolm tuhat meest ja naist, kes harjutavad seal oma kodukandi kaitsmist. Nursipalu harjutusvälja väljaarendamine on riigikaitse seisukohalt üliolulise tähtsusega,“ sõnas kaitseminister.

Loe veel

Kaitseministeerium on teadlik ala looduskaitseväärtustest ja on veendunud, et Kaitseväe väljaõppealad ja looduskaitsealad toimivad koos edukalt. Keskkonnaekspertidega koostöös on läbi viidud hulgaliselt uuringuid tuvastamaks harjutusvälja arendamise mõjusid loodus- ja elukeskkonnale. Kaitseministri sõnul on Nursipalu enim uuritud harjutusväli ning uuringutulemustega arvestatakse võimaluste piires ka harjutusvälja projekteerimisel ja kasutamisel.

Lisaks 2. jalaväebrigaadile ja Nursipalu harjutusväljale tutvus kaitseminister Lahingukooli ja Luunja ladudega.