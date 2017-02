Kaitseminister tänas riigikaitsesse panustajaid kaitsetahte tõstmise eest

Vabariigi aastapäeva eel on oluline meeles pidada, miks Eesti Vabariik on loodud ning et Eesti riik sai sündida ainult läbi rahva kaitsetahte, ütles kaitseminister Margus Tsahkna.

„Paljud riigid pürivad samalaadsete eesmärkide poole oma kodanike heaolu tagamisel. Aga Eesti riik erineb kõigist teistest, kuna meie eesmärgiks on eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, et ka saja aasta pärast saaksime vabas Eestis pidada eestikeelseid laulupidusid,“ ütles Tsahkna pidulikul koosviibimisel, kus tunnustati Eesti riigikaitse arendamisel ja toetamisel silma paistnud inimesi.

Kaitseminister tõi üheks näiteks meie rahva kaitsetahtest möödunud sügisel läbi viidud lühikese etteteatamisega reservõppuse Okas. „Selle edukas toimumine oli märgiks, et Eestis on kaitsetahe kõrge ning reservväelased on reaalselt valmis kokku tulema. Just sellele tahtele me saamegi rajada oma kaitsepoliitika ja –tegevused.“

„Hiljutisel NATO kaitseministrite kohtumisel oli mul väga hea tunne viibida. Meie hea liitlane Ameerika Ühendriigid on pannud lauda väga sisulise tähelepaneku, et Euroopa liitlased peaksid panustama rohkem ühisesse julgeolekusse. Eesti panuseks sel aastal on 2,2% SKPst,“ rääkis Tshakna. „Sellega on Eesti rolliks saanud ka Euroopa kaitsetahte tõstmise eestseisja roll. See on tunnustus, aga poliitilisi otsuseid sellisel tasemel riigikaitsekuludeks ei oleks võimalik vastu võtta, kui ei oleks sellest rahva toetust või kaitsetahet.“

Loe veel

„Me oleme Euroopa Liidu ja NATO liikmed, me tervitame aprillis Eestis liitlaste väeüksusi, kes tulevad siia näitama toetust meile kui Lääne demokraatia piiririigile,“ rääkis kaitseminister. „See on suur tunnustus meie riigikaitsele. Kui me ise ei usu ega näita üles kaitsetahet ja -võimet, ei võeta meid võrdsena, meile ei tulda appi. Täna saan kinnitada, et Eesti on hästi kaitstud.“

Kaitseministeeriumi II klassi teenetemärgi pälvis Soome kaitseatašee Eestis kaptenleitnant Jussi Voutilainen, kelle teenistuse ajal on Eesti ja Soome kaitsekoostöö oluliselt tihenenud. Kaptenleitnant Voutilainenil on olnud suur roll Eesti soomusmanöövri võime arendamises ja jalaväe lahingumasinate CV9035 spetsialistide koolitamises Soome soomusväekoolis. Samuti on ta aidanud ette valmistada Eesti kavandatavat liikursuurtükkide K9 hanget Koreast.

Pikaajalise silmapaistva tegevuse eest Eesti riigikaitse hüvanguks pälvis Kaitseministeeriumi II klassi teenetemärgi kolonel Peeter Tali, kes on aastaid juhtinud kaitseväe teavitusvaldkonda ning kaitseministeeriumi strateegilist kommunikatsiooni.

Kaitseministeeriumi III klassi teenetemärgiga tänas kaitseminister teiste hulgas möödunud sügisel läbiviidud välkõppusel Okas kaitseliidu kompaniid juhtinud reservleitnant Mihkel Puuseppa.

Samuti tähtsustas kaitseminister erinevate tunnustustega riigikaitseõpetajaid, Noorkotkaste ja Kodutütarde eestvedajaid, samuti kaitsetööstuse edendajaid.

Kaitseministri tänu pälvisid möödunud aastal oluliste kaitsealaste uuenduste elluviijad, kes lõid riigi kaitseinvesteeringute keskuse, koostasid pikaajalise riigikaitse arengukava, korraldasid NATO liitlaste kohaloleku suurendamist Eestis ning korraldasid või osalesid lisaõppekogunemisel Okas.

Pidulikul koosviibimisel andis kaitseminister Tsahkna üle ka 2017. aasta riigikaitseõpetajate stipendiumid ning tunnustas kaitsealaste magistritööde stipendiumikonkursi võitjaid.