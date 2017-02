Kaitseminister Margus Tsahkna tutvustab Abu Dhabis Eesti kaitsetööstust

Kaitseminister Margus Tsahkna pidas kohtumisel Araabia Ühendemiraatide kaitseminister Mohammed Bin Ahmad Al Bawardiga läbirääkimisi küberkaitse koostöö võimaluste laiendamiseks, teatas kaitseministeerium.

“Eesti ja Araabia Ühendemiraatide kahepoolsed suhted on viimastel aastatel just peamiselt IKT valdkonnas tihenenud. Emiraatide kaitseminister rõhutas, et järjest enam tuleb panustada just küberkaitsesse ja selles valdkonnas tuntakse väga suurt huvi Eesti kogemuste ja uudsete lahenduste vastu,” ütles kaitseminister Margus Tsahkna.

Tsahkna sõnul on kaitsetööstuse valdkonnas Eesti eeliseks innovaatilised lahendused ja suuremat tähelepanu on juba püüdnud küber-, piirikaitse ning mehitamata süsteemide arendused.

Minister Tsahkna kohtus eile koos Eesti ettevõttega Milrem Araabia Ühendemiraatide suurima kaitsetööstusettevõttega IGG Aselsan Systems. Kohtumise raames sõlmisid IGG ja Milrem lepingu, et hakata Araabia Ühendemiraatidele müüma mehitamata roomiksõidukeid. Samuti toimus kohtumine Singapuri ettevõttega ST Kinetics, millega Milrem peab läbirääkimisi ühise arendus- ja tootmisettevõtte rajamiseks Eestis.

Eesti Kaitsetööstuse juht Ingvar Pärnamäe sõnas, et Eesti kaitsetööstuse jaoks on ST Kineticsi tulek Eestisse oluline tähis sektori arengus. "ST Kineticsi valmisolek ja soov tulla Eestisse on oluline nii Milremi jaoks, kes saab oma tootearenduses liikuda veelgi tugevamalt edasi, kuid väga oluline ka kogu Eesti kaitsetööstusele, sest see näitab, et meie ettevõtted on jõudnud enda arengus ja tulemustes järgmisele arengutasemele, mida maailmas hinnatakse," hindas Pärnamäe olulise koostöö algust.

Läbirääkimised toimusid ka kohaliku piirivalve esindajatega, mis on AÜE ja Omani piiril testinud Eesti ettevõtte Defendec loodud piirikaitsesüsteemi Smartdec. Sama piirikaitsesüsteem on kasutusel ka Eesti ja kogu Baltikumi maismaapiiride monitoorimisel.

Muu hulgas kohtus kaitseminister IDEXi messi raames ka liikursuurtükkide K-9 Kõu tootja Hanwha Techwin’ga ning ülemaailmselt tuntud kaitsetööstusettevõtetega nagu Raytheon, L3 Technologies, Kongsberg ja Rockwell Collins ja Saudi Araabia ühe suurima ettevõte Advanced Electronics Company esindajatega.