Kaitseminister Margus Tsahkna kohtub Euroopa Liidu kaitseministritega Maltal

Täna ja homme osaleb kaitseminister Margus Tsahkna Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Maltal. Kaitseministrite kohtumise peamisteks teemadeks on Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tugevdamine läbi ELi lahingugruppide kasutatavuse tõstmise ning kaitsekoostöö püsivamaks muutmise.

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul on Eestile väga oluline Euroopa kaitsekoostöö arendamine ja liikmesriikide sõjalise võimekuse suurendamine. „Ka Eesti eesistumise perioodil on oluliseks teemaks Euroopa turvalisus, mille võtmeküsimusteks on Euroopa Liidu liikmeriikide sõjaline võimekus ja kaitsekulutused, ELi kriisireguleerimine ja sõjalised operatsioonid,“ lisas Tsahkna.

Kohtumise käigus külastavad kaitseministrid ka Euroopa Liidu mereväeoperatsiooni EUNAVFOR Med/Sophia laeva. Eestil on operatsioonil alates 2015. aasta augustist üks staabiohvitser. Koostöös Hispaaniaga valmistab Eesti ette täiendavat panustamist operatsioonile. Samuti panustab Eesti vabatahtlikult Liibüa rannikuvalve väljaõppesse.