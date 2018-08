Kaitseminister Luik Viinis: Hispaania ja Eesti jätkavad koostööd raketijuhtumi lahendamiseks

„Euroopa liidu kaitsekoostöö jätkub Eesti eesistumisest saadud hooga käsikäes NATO heidutus- ja kaitsehoiaku tugevnemisega. Näeme vajadust Euroopa kaitsekoostöö järele, mis täiendab NATO kollektiivkaitset, väldib üleliigset bürokraatiat ja toetab liikmesriikide vahelist kaitsekoostööd sõjaliste võimete arendamisel,“ ütles Luik.

Eesootavatel Euroopa liidu mitmeaastase finantsraamistiku (2021-2027) kõnelustel peab Eesti oluliseks, et sõjaliseks mobiilsuseks planeeritud 6,5 miljardit eurot investeeritakse vaid kahese kasutusega transporditaristu arendamiseks, toetades seeläbi liitlaste üksuste ja tehnika liigutamist NATO kohaloleku ja õppuste raames.

Kui märtsis kinnitasid Euroopa liidu kaitseministrid esimesed 17 koostööprojekti liikmesriikide tihendatud kaitsekoostöö algatuse PESCO raames, sealhulgas Eesti poolt soovitud sõjalise mobiilsuse vallas, siis käesoleva aasta lõpuks saavad kinnitatud täiendavad projektid.

„Eesti on selle tarbeks esitanud innovaatilise mehitamata maismaasüsteemide projekti, mille vastu on juba huvi näidanud ka suurriigid Saksamaa ja Prantsusmaa. Nutikate ja uuenduslike kaitsetehnoloogiate ja toodete arendamisel on tähtis, et Euroopa liit oleks paindlik kolmandate riikide kaasamisel ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete piiriülese tegevuse toetamisel“, märkis Luik.

Lisaks arutasid kaitseministrid EUNAVFOR MED Sophia'ga tulevikuga seonduvat. Missiooni mandaat lõppeb 2018. aasta lõpus. Operatsioon EUNAVFOR MED Sophia on EL-i mereväeoperatsioon, mille eesmärk on peatada inimsmugeldajate ja inimkaubitsejate ärimudel Vahemere lõunapiirkonna keskosas.