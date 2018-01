Kaitseminister Luik valib kindral Terrase järglase viie kandidaadi seast

Kaitseminister Jüri Luik lubab uue kaitseväe juhataja kandidaadi esitada valitsusele kuu aja jooksul, kuid ei ütle veel, kes Eesti viiest brigaadikindralist selleks saab, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

"Kaitseministri ülesanne on esitada valitsusele kinnitamiseks kaitseväe juhataja kandidaat. Oma arvamuse kandidaadi kohta peab ütlema ka parlamendi riigikaitsekomisjon, mis on õige, sest täitevvõim küll otsustab, aga parlament on eelnevasse arutellu kaasatud," ütles Luik.

"Kaitseväe juhtajale ei saa olla see tema esimene kõrgem ametipost. Ta peab olema olnud kaitseväes kõrgetel ja vastutavatel ametipostidel, kus tema liidriomadused on ka näha ja tunda olnud," sõnas minister. "Minu hinnangul tuleb kaitseväe juhataja valida praegu teenistuses olevate kindralite seast."

"Praegu on meil võimalus valida erineva professionaalse profiiliga ja inimlike omadustega väga heade ohvitseride seast," rääkis Luik. "Ma kohtun kõigi nende ohvitseridega. Loodan, et kuu aja jooksul on mul võimalik esitada valitsusele oma ettepanek," lisas ta.