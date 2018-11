Kaitseminister Luik: täiemõõtmeline sõjaline konflikt võib Ukrainas lahvatada iga hetk

Luige sõnul on olukord ohtlik ja täiemõõtmeline sõjaline konflikt võib lahvatada iga hetk. Seetõttu peab Euroopa Liit Venemaa suhtes kehtestama täiendavad sanktsioonid ning saatma kindlasti piirkonda rahvusvahelised vaatlejad.

Luik märkis, et Venemaa on juba alates illegaalse Kertši silla valmimisest takistanud kommertslaevandust Mariupoli ja Berdjanski sadama suunal, nüüd on mindud üle täiemõõtmelisele mereblokaadile. Samuti on rünnatud Ukraina sõjalaevu. Mõlemad on selged agressiooniaktid.

Venemaa kruvib järsult pinget seoses Ukraina presidendivalimistega ja soovib piirkonnas üle võtta kontrolli Ukraina mereterritooriumi üle. Võimalik, et soovitakse ka suurendada oma maismaa vallutusi Ukrainas, eriti Mariupoli ümbruses, ütles Luik.

Vene Föderatsiooni piirivalvelaev Don rammis pühapäeval tahtlikult Mustal merel Krimmi ranniku lähedal Ukraina sõjalaevastiku puksiirlaeva. Õhtul teatati, et Venemaa merevägi ei lase enam Ukraina laevu Kertši väinast läbi. Seejärel avati Ukraina mereväelaevastiku pihta tuli ning hõivati kolm Ukraina laeva.