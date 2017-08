Kaitseminister kohtus Ukrainas Eesti eriüksuslastest väljaõppemeeskonnaga

Kaitseminister Jüri Luik kohtus eile õhtul Ukrainas Eesti eriüksuslastega, kes treenivad Ukraina erivägede rügemendi kaitseväelasi.

Luige sõnul hinnatakse Eesti eriüksuslaste tööd Ukrainas kõrgelt, mida kinnitas talle ka president Petro Porošenko.

"Eesti panus ukrainlaste toetuseks on eelkõige see töö, mida meie eriüksuslased siin teevad ja mul on hea meel, et eestlaste ja ukrainlaste vahel on väljaõppel tekkinud tõeline kamraadluse vaim," ütles Luik.

President Porošenko andis hiljuti teada, et Kropivnitskisse, kus annavad väljaõpet ka Eesti kaitseväelased, luuakse uus ja kaasaegne Ukraina erioperatsioonide rügemendi sõjaväebaas. Selle baasi ehitamisel lähtutakse paljuski ka Eesti eriüksuslaste kogemusest ja eeskujust.

"Pooleteise aasta jooksul, mil välispartnerid on treeninud Ukraina eriväelasi, on loodud eeldused minemaks üle NATO struktuuridele ja tööprotseduuridele. See on väga oluline, sest progress erivägedes on teejuhiks ka Ukraina relvajõudude teiste väeliikide reformimisel," ütles Eesti kaitseatašee Ukrainas kolonel Risto Lumi.

Eesti eriväelased õpetavad Ukrainas koostöös teiste riikide eriväelastega välja Ukraina eriväelasi, kes osalevad ka lahingutegevuses.