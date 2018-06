Kaitseminister Jüri Luik: oht Venemaa suunalt on suurenenud

Kaitseminister Jüri Luik tõdes täna erakonna Isamaa suurkogul, et tõsine oht Venemaa suunalt on aastatega vaid tugevnenud.

„Täna võime tõdeda, et tõsine oht Venemaa suunalt on aastatega vaid tugevnenud. Venemaa teeb erakordseid jõupingutusi ja suuri investeeringuid selleks, et olla võimeline takistama kriisi korral NATO täiendavate vägede toomist Eestisse,” rääkis Luik värskelt nime muutnud erakonna suurkogul.

Luik märkis, et Kaliningradis ja otse meie piiride taga paikneb Venemaa kõige moodsam relvastus, sealhulgas ballistilised maaraketid Iskander, õhutõrjesüsteemid S400 ja tiibraketid Kalibr. Valvsust ei tohi seetõttu tema sõnul minetada, Vene režiimi tegutsemist tuleb jälgida erakordse tähelepanuga.

Luik märkis, et meie omariikluse garandiks on tugev ja hästi väljaõpetatud Eesti kaitsevägi ning koostöö liitlastega. Ta nentis, et hiljutine suurõppus Siil oma 16 000 osavõtjaga oli läbi ajaloo suurimaks sõjaliseks õppuseks Eestis.

„On väga tähtis viia ellu püsivat laiapõhjalist teavitustööd nii reservväelaste kui nende tööandjate hulgas, rõhutades iga kodaniku kaitsetahte tähtsust. Eesti on väike riik ning igaühe panus tema julgeolekusse suure kaaluga. Ehk nagu ütleb suurõppuse Siil moto “Iga okas loeb”.”

Luik märkis ka, et on oluline, et Eesti kasutab aastatel 2018-2022 kokku 100 miljonit eurot täiendava laskemoona ostuks. Järgmise aasta planeeritud kaitsekulutused on kokku 569 318 000 eurot.