Kaitseminister Jüri Luik loob riigireetmise uurimiseks komisjoni: tegu on erakordselt häiriva ja kahetsusväärse juhtumiga

"Tegu on erakordselt häiriva ja kahetsusväärse juhtumiga. Uurimine käib ning kriminaalasja menetlevad riigiprokuratuur ja kaitsepolitseiamet, kes uurimise ajal juhtunut kommenteerida saavad," jätkas Luik.

"Loon täna komisjoni, mille eesmärk on tuvastada tekitatud kahju ulatus, meetmed selle kahju vähendamiseks ja tulevaste riskide maandamiseks. Komisjoni hakkab juhtima kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk," lisas kaitseminister oma avalduses.

"Kaitseväe tegevuse aluseks on usaldus, ilma selleta pole võimalik efektiivset riigikaitset organiseerida. Ja me usaldame oma inimesi ka edaspidi! Samas need, kes asuvad riigireetmise teele, leitakse üles ja nad saavad karistatud," sõnas ta.