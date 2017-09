Kaitseminister Jüri Luik: kommunismikuritegude teema tõstatamine on meie poliitikute võlg rahva ees

Kaitseminister ja suursaadiku Jüri Luige sõnul hindab ta kõrgelt Urmas Reinsalu kommunismikuritegude keskuse algatust.

Luige sõnul ei ole eesistuja töö pole paljalt tehniline - riik peab oma kuuekuulist eesistumist kasutama ka oluliste teemade tõstatamiseks. "Seda on teinud eelmised eesistujad, teeb ka Eesti," ütles ta. "Meie rahva tütred ja pojad küüditati, väga paljud on maetud Siberisse, tähistamata haudadesse. Kes siis veel, kui mitte meie ei peaks seda teemat tõstatama, see on meie, Eesti poliitikute, võlg oma rahva ees."

Ta kinnitab, et kuigi kõik riigid ei kirjutanud avaldusele alla, siis teema sai siiski põhjalikult läbi räägitud. "See on tugev algus, millele saame ehitada nii edasise poliitilise töö, aga miks ka mitte tegevuse haridusvallas. Me pole usinad kooliõpilased, kelle suurim mure on, et mõni eurokriitik huilgama hakkab," rääkis Luik.

"Me peaksime nüüd keskenduma sellele, et haarata kaasa uusi riike ja viia ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid samade tõdede mõistmiseni, milleni on juba ammu jõudnud Euroopa parlament," kommenteeris Luik.