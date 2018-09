Kaitseminister Jüri Luik arutas Soome ametivennaga kaitsekoostööd ja piirkondlikku julgeolekut

Luige sõnul on Eesti ja Soome kaitsekoostöö aastate jooksul olnud äärmiselt edukas. "Soome on Eesti jaoks usaldusväärne sõber ning üks olulisemaid julgeolekupartnereid," lausus ta.

Luik märkis, et Eesti on Soomega teinud vastastikku kasulikku varustus- ja hangetealast koostööd, näiteks on ostetud koos radareid ning praegu hangitakse koos liikursuurtükke K9 Kõu. Samuti on naaberriigiga tehtud koostööd võimearenduses. Minister Luik tänas Soome valitsust äsja heakskiidetud otsuse eest müüa Eestile 155-millimeetrise kaliibriga laskemoona.

"Omame põhjanaabriga väga sarnast julgeolekukäsitlust, mistõttu on meie riikide vahel tihe koostöö ja infojagamine iseenesestmõistetavad," sõnas kaitseminister Luik.

Kohtumisel tunnustas Luik Niinistöt Soome märkimisväärse panuse eest suurõppusesse Siil 2018 ning kutsus Soome kaitseväe üksuseid tuleva aasta kevadel taas osalema õppusel Kevadtorm.

Ministrid käsitlesid kohtumisel kaitsekoostöö arenguid Euroopa Liidus. "Need otsused, mis võeti vastu eelmisel aastal, näiteks alalise struktureeritud kaitsekoostöö ehk PESCO loomine, hakkavad nüüd praktikas realiseeruma," sõnas Luik. Ühtlasi tervitas Luik Soome osalust Eesti poolt PESCO raames välja pakutud mehitamata maismaasüsteemide projektis.

Kaitseministrid arutasid ka Venemaa sõjaliste õppustega seonduvat. "Õppuse Vostok 2018 toimumine ei tule üllatusena. Venemaa korraldab strateegilisi, tervet sõjaväeringkonda hõlmavaid õppuseid igal aastal ja Vostoki mastaapsus demonstreerib Venemaa pikaajalist fookust suure sõja pidamise võime arendamisel," ütles Luik. Ta lisas, et sellegipoolest jälgitakse õppuse kulgu ja aktiivset perioodi hoolega.

Soome panustab oma kõrgetasemelise ekspertiisiga Eestis asuvate NATO küberkaitsekoostöö keskuse ning ja Balti Kaitsekolledži töösse.