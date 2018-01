Kaitseministeeriumi kinnitusel on Eesti ja USA julgeolekukoostöö väga tihe

Kaitseministeeriumi kinnitusel on Eesti ja Ameerika Ühendriikide julgeolekukoostöö väga tihe, ning USA on Eesti olulisim liitlane.

"Eesti ja USA koostöö julgeoleku alal on väga tihe. USA administratsioon ja Kongress on alles hiljuti heaks kiitnud suured eelarveeraldised meie sõjalise julgeoleku tõstmiseks, Ühendriikide relvajõudude liikmed on Eestis ja Balti riikides pidevalt väljaõpet läbi viimas, USA maavägi on üks neljast meie regioonis asuva NATO lahingugrupi raamriigist," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Andrs Sang Delfile.

"Ühendriikide praeguse administratsiooni vahetu toetus kollektiivkaitsele ja meie julgeolekule kinnitavad veelkord, et Ameerika Ühendriigid on Eesti olulisimaks liitlaseks," lisas Sang.

Lähemalt ei soovinud kaitseministeerium USA võrguväljaande The Daily Beast avaldatud infot kommenteerida.

The Daily Beast kirjutab, et USA president Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku nõukogu liige käis mullu välja mõtte, et Putini-Venemaale meeldimiseks võiks USA väed Ida-Euroopast välja viia.

Mõte, et USA peaks "Venemaaga uue suhte loomise huvides oma huvid ümber piiritlema" saabus lauale peagi pärast Trumpi presidendiks saamist ehk 2017. aasta veebruaris.

Seda väidavad kaks endist valitsuse töötajat, kellest üks väidab, et kuulis seda strateegilise planeerimise osakonna juhtivtöötajalt Kevin Harringtonilt.