Kaitseministeeriumi kantsleri kandidaadiks sai Kristjan Prikk

Kaitseminister Jüri Luik otsustas uue kantslerikandidaadina valitsusele esitada praeguse Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri Kristjan Priki.

Luige sõnul on Prikk kaitsepoliitika juhtiv asjatundja, kelle seljataha jäävad vastutusrikkad töökohad Riigikantseleis, Kaitseministeeriumis ja Välisministeeriumis.

„Praeguses julgeolekupoliitilises olukorras on väga oluline, et uuel kantsleril poleks vaja pikka sisse elamise perioodi,“ ütles Luik ja märkis, et Prikk suudab kantsleri ameti üle võtta nii-öelda käigupealt.

„Mul on väga hea meel, et Kristjan Prikk andis nõusoleku kantsleri kohale asuda, sest temale võrdväärse kaaluga kandidaate pole Eestis palju,“ lausus Luik.

Minister esitab ettepaneku Vabariigi Valitsusele, oma arvamuse kantslerikandidaadi kohta esitab ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.