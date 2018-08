Kaitseministeerium: NATO liitlaste treeninglennud Eesti õhuruumis jätkuvad

„Eesti julgeoleku tagamiseks on vajalik meie õhuruumis läbi viia NATO õhuturbemissiooni täies mahus, mille osaks on ka erinevate õhuturbega seotud lahingharjutuste tegemine,“ lausus kaitseminister Jüri Luik Kaitseministeeriumi tänase pressiteate vahendusel. Ministri sõnul on vaid nii kindlus, et siin viibivad üksused on piisavas valmiduses meie õhuruumi turvalisuse tagamiseks.

„Konkreetse juhtumi uurimine on hetkel pooleli ja seda ei ole võimalik praegu täpsemalt kommenteerida, aga hetkel ei ole ühtki alust arvata, et juhtum oli tingitud õhuharjutusalade kasutuskorrast. Samuti ei olnud juhtumi käigus ohtu tsiviillennundusele,“ lisas Luik.

7. augustil Eesti õhuruumis eksikombel Hispaania hävitaja poolt välja lastud lahinguraketiga seotud asjaolude väljauurimiseks on Hispaania algatanud omapoolse uurimise. Eesti Kaitseväe poolt tegelevad intsidendi uurimisega Õhuväe staabi lennuohutusspetsialistid. Kaitseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi lennundusohutuse ekspertide töörühm vaatab igaks juhuks üle õhuharjutusalade loomisega seotud protseduurid ja tingimused, kuigi hiljutine olukord ei olnud tingitud kehtivast korrast.

7. augusti pärastlõunal lasi Hispaania hävitaja Eurofighter Pangodi kohal õhuharjutusalal eksikombel põhja suunas välja õhk-õhk tüüpi raketi. Raketi täpset asukohta pole siiani suudetud tuvastada.