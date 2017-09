Kaitseliidu käimasoleva õppuse nimi on "Sibul" - kust küll selline nimi?

Esmaspäevast tuleva pühapäevani toimub kaitseväe keskpolügonil Kaitseliidu suurõppus "Sibul 2017". Omapärast nime ei ole kaitseliidu avalike suhete juhi sõnul põhjust seostada idanaabritega.

Kaitseliidu avalike suhete juht major Tanel Rütman ütles vene Delfile, et Sibul on valitud õppuse nimeks seetõttu, et see sümboliseerib kaitseliitu - sarnaselt valitud köögiviljale on ka kaitseliit väga mitmekihiline.

Rütman tõi näiteks, et neil on väga erinevaid ülesandeid - traditsiooniline sõjaline väljaõpe, politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti toetamine, samuti koostöö kohalike omavalitsustega ja muud rahuaja tegevused.

"Ehk siis kaitseliit on ise kihiline nagu sibul ja kui seda koorima või lõikama hakata, siis ajab see nutma," lisas Rütman.

Köögiviljamaailmast on Rütmani sõnul tulnud varemgi õppustele nimetusi. Näiteks Sibula ühe osaõppuse nimi on Mugul ja Sakala malev on korraldanud ka õppuse nimega Murulauk.

Rütman selgitas, et õppuste nimedega ollaksegi loomingulised. "Näiteks on Eestis ilmaga seotud õppuseid nagu Kevadtorm, Orkaan, Mussoon, Läänetorm," tõi ta näiteid. Õppuseid on olnud ka loomanimelisi - Hunt, Kährik, Põhjakonn ja Siil.

"Mingeid vihjeid meie idanaabrile selle õppuse nimest küll otsida ei maksa," selgitas Rütman.