Kaia Iva: teist pensionisammast kaotada pole plaanis, Isamaa valimisprogrammi seda ei tule

"Pensionimuudatusi on pikalt ette valmistatud ja huvigruppidega läbi räägitud ja palgast sõltuvus pole kadunud. Teine sammas on ainult palgast sõltuv. On valeinfo, et tulevane pension ei sõltu palgast," ütles erakonda Isamaa kuuluv Iva Eesti Televisiooni saates "Esimene stuudio", vahendab ERRi uudisteportaal.

Teise samba kaotamise plaani ei Ivas sõnul ei ole. "Isamaa valimisprogrammi seda ei tule."

Iva lausus, et praeguse süsteemiga edasi minnes oleks väiksemate ja suuremate pensionite vahe neli korda, praegu jääb umbes kolm. "Nii edasi minnes minnes oleks paljud tulevased pensionärid langenud alla vaesuspiiri. Oleme võrdsustanud maksusüsteemi."

Ivaga saates debateerinud Reformierakonna juhatuse liige Taavi Rõivas ütles, et ausalt palka teenivatelt inimestelt võetakse raha ära. "Eelnõu kaotab palgast sõltuvuse."

Ümbrikupalkade osakaal on Rõivase sõnul Keskerakonna esimehe Jüri Ratase valitsuse ajal kasvanud.