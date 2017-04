Kaia Iva poliittehnoloogiast IRL-is: on olnud nii paremaid kui halvemaid päevi

Isamaa ja Res publica Liidu (IRL) aseesimees, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütles erakonna auesimehe Mart Laari kriitilist kirja kommenteerides, et poliittehnoloogiat kasutatakse igas organisatsioonis, ning toetab osaliselt erakonna esimehe Margus Tsahkna esitatud põhikirja muudatusettepanekuid.

IRL-i auesimees Mart Laar saatis täna erakonnakaaslastele kriitilise kirja, milles kommenteeris erakonnasisest lõhet, kuid tunnustas Kaia Ivat, kes tegeleb tema sõnul rahulikult oma tööga ning ei sekku sisetülisse.

"On tõsi, et sotsiaalvaldkonnas on väga tõsised väljakutsed ja mõistagi pean oluliseks pühenduda ministri tööle. Samas pean väga oluliseks IRL-i head toimimist, kuna ühiskonnale on meie erakonna ja meie liikmete panus vajalik," ütles Iva Delfile ning lisas, et tema on oma ettepanekud esitanud pigem organisatsiooni tasandil, mitte ajakirjanduse vahendusel. "Arvan, et nii on tulemus parem," selgitas ta.

Laar heitis oma kirjas ette, et erakonnas kasutatakse poliittehnoloogilisi võtteid ja sellega kindlustatakse teatud seltskonnale erakonna eesotsas mugav äraolemine. Iva leidis, et poliittehnoloogiat kasutatakse igas organisatsioonis (ka kampaaniaflaieri trükkimine ja jagamine on osa poliitilisest tehnoloogiast). "Küsimus on, milliseid võtteid, mil määral ning kas nn mängureeglid on ausad ja kõigi jaoks ühtmoodi kättesaadavad. Küllap on siin ka IRli-s olnud nii halvemaid kui ka paremaid päevi," tõdes Iva.

Laar kirjutas ka, et erakonna esimehe Margus Tsahkna esitatud põhikirja muudatusettepanekud aitavad erakonna liikuda suurema avatuse suunas. Iva leidis, et põhikirja muutust on vaja, kuid sellega tuleks rahulikult tegeleda. "Organisatsiooni toimimise reegleid tuleb ikka aeg-ajalt kohendada, nii ka erakonna põhikirja. Samas ei ole see erakonna peamine küsimus, pigem nn hügieeniküsimus, st sellega tuleb tegeleda igal juhul, rahulikult ja läbimõeldult," märkis Iva.

Juba 2015. aastal ettepanekute suhtes seisukoha võtnud Iva on Tsahkna ideedega osaliselt nõus. "Toetan e-valimiste kasutusele võttu, kindlasti peab siin olema realistlik ajaplaan ja ilmselt on mõistlik alustada piirkondlikest valimistest. Toetan aseesimeeste valimist juhatusse valitud liikmete hulgast erakonna esimehe ettepanekul. Olen väga ettevaatlik juhatuse suuruse järsu vähendamise ja juhatuse valimisel 1 hääle osas. Mõlemad meetmed ahendavad juhatusse saamise võimalusi nn äärealade (nii poliitilises kui ka regionaalses mõttes) poliitikutel. Pakkusin siin kompromissi juba 2015. aastal, küllap saame erakonna volikogus sel teemal veel arutleda ja parimat lahendust otsida."

Küsimusele, milliseid valijad IRL esindab, vastas erakonna aseesimees, et IRL esindab inimest, kes peab oluliseks Eesti iseseisvust, keelt ja kultuuri, kes pingutab enda ja oma pere hakkamasaamise pärast ning kes on lugupidav teiste inimeste suhtes.

Iva jättis otsesõnu välja ütlemata, keda ta erakonna esimehe positsioonil näeb. "Erakonda peaks juhtima tubli mees või naine, keda kaaslased usaldavad ja kes on ise valmis selle usalduse õigustamiseks väga suure tööga panustama," sõnas Iva.

Laar soovitas selgeks teha, miks on IRL-i Eesti poliitikasse üldse vaja.