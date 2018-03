Kaia Iva: pensioni tõus seda edasi lükates on eakatele väga hästi teada

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kinnitusel on edasilükkamisega kaasnev pensionitõus 0,9 protsenti iga töötatud kuu kohta eakatele väga hästi teada, kuid sellest hoolimata eelistatakse pensioni saama hakata kohe, kui pensioniiga kätte jõuab.

"Ma arvan, et pensionäridele endile on see info kaunis hästi teada. Kui ma olen rääkinud ka näiteks pensionireformist, siis absoluutselt igal korral ma olen toonud paralleele ka praeguse süsteemiga, kus varem pensionile jäämine kahandab pensioni, kuna seda saadakse pikema aja jooksul ja hiljem pensionile jäämine suurendab seda pensioni," ütles Iva valitsuse pressikonverentsil vastuseks Delfi küsimusele. "Kohtumisel inimestega see ei ole olnud kunagi nende jaoks ootamatu."

"Kõik seda teavad, aga mida nad ütlevad? Nad ütlevadki seda, et parem see varblane peos kui tuvi katusel. Et ma ei tea, mis minust mingil hetkel saab ja pigem ma kasutan seda võimalust (pensioniea saabudes pensioni saama hakata – toim)," sõnas sotsiaalkaitseminister.

"Miks ei ole see teavitus jõudnud ka nooremate inimesteni varem, ma seda ei oska öelda. Aga eakamad inimesed seda kohe väga hästi teavad, vähemalt nendes auditooriumides ja see on väga keskmine ja väga tavapärane auditoorium, mille ees mina eakatega kohtumas käin," kinnitas Iva.