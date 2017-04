Kaia Iva osaleb ELi töö- ja sotsiaalministrite mitteametlikul kohtumisel

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva osaleb täna ja homme Maltal Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalkaitseministrite mitteametlikul kohtumisel, et arutada, kuidas toetada inimeste võimekust ja soovi tööturul osaleda.

„Riiklikud poliitikad peavad olema suunatud inimeste aktiveerimisele. Kuna tööelus osalemist mõjutavad erinevad asjaolud, mis ei piirdu vaid majanduslike kaalutlustega, tuleb ka töötamist toetavana vaadata nii majanduslikke, tööturu kui sotsiaalpoliitika aspekte,“ ütles minister Iva.

„Otsese sissetuleku kõrval on inimestele oluline ka sotsiaalkaitse, mida töötamine tagab. Samas töötamise võimaldamiseks on vajalikud töö- ja pereelu ühitamise võimalused, sealhulgas näiteks lastehoiu ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus.“

Euroopa vaade on nihkumas traditsiooniliselt heaolu pakkumise vaatelt üha enam sellele, et erinevad stiimulid toetaksid töötamist. Seetõttu on töö- ja sotsiaalministrite kohtumise eesmärgiks arutada, kuidas panustada töötajate oskustesse, sotsiaalsesse kaasatusse ning tööturu ebavõrdsuse vähendamisse.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kohtub Maltal veel Bulgaaria sotsiaalpoliitika ja tööhõive aseminister Ivaylo Ivanovi ning Austria tööhõive, sotsiaalpoliitika ja tarbijakaitse minister Alois Stögeriga, et rääkida Euroopa Liidu Nõukogu järgmise eesistumistrio plaanidest töö- ja sotsiaalvaldkonnas.