Kaia Iva kaalub erakonnakaaslaste toel IRLi esimeheks kandideerimist

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütleb, et ei ole veel valmis rääkima, mida oleks IRLis vaja teha teistmoodi, aga lubas mõne päevaga otsustada, kas kandideerib 13. mail erakonna esimeheks.

"Sõltub sellest, mis on enda tunnetus. Sellest, mis on minu ajaline ja isikust lähtuv panusevõimalus. Ja teiseks see, et millist juhti erakond vajab. Praegusel hetkel olen ma võtnud endale mõne päeva, et mõelda, kas see võiks kõne alla tulla või mitte," selgitab Iva oma kandideerimise või mittekandideerimise tausta. "Olen võtnud sihi, et kahe päeva jooksul pean selle ära mõtlema ja ära ütlema. Aeg hakkab juba tagant pressima," tõdeb Iva. Sisevalimised on ühe kuu ja ühe päeva pärast.

Idee ei ole Iva sõnul veel eriti kaua küpsenud. "Eks seda nüüd on pärast laupäevast volikogu intensiivselt arutatud. See on ju täiesti arusaadav, et inimesed väga intensiivselt sellest erakonna sees kõnelevad ja räägivad. Praeguseks on erinevad inimesed seda minuga arutanud ja meie naiskogu on vägagi jõuline ja intensiivne olnud," naerab Iva.

Samal ajal on ka Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder öelnud, et kaalub esimeheks kandideerimist. Iva ütleb, et võimalikud vastaskandidaadid ongi praegu veel kompamata pinnas. "Helir ei ole ka veel öelnud, mis ta lõplik mõte on ja eks neid võimalusi ole veel," ütleb Iva.

Ent ka seda, kui erakond juba enne valimisi ühe kandidaadi taha koguneks, ei pea Iva halvaks maitseks. "Seda on praktiliselt võimatu prognoosida. Pärisvalimised on ka siis, kui on ka üks kandidaat. See ilmselt eeldab seda, et erakond mingi sisemise tunnetuse järgi leiab, et vaat see või teine pakutu on juba nii hea või leitakse, et mingil hetkel ongi vaja kuidagi konsolideeruda. Ma ei näe, et mingi variant nendest oleks halvem."

Mis Iva platvorm või eesmärk erakonnajuhina oleks, jätab ta praegu enda teada. "Neid asju, mida natuke tuleks teha või mis võiks olla teistmoodi, seda olen erakonna sees pisut kõnelnud, aga kui on vaja sellest rohkem rääkida, siis selleks on see aeg."

Liiga suureks suutükiks Iva IRLi juhtimist otseselt ei pea. "Mina usun, et igas erakonnas oleks probleeme. Ma ei näe küll, et neid oleks meil rohkem kui teistel. Võib-olla need ülesanded, mida me endale seame, on vahetevahel ka suuremad ja me ei ole päris selged nendest rääkimisel. Me ei taha ka üheski äärmuses olla vaid tahame sellist mõistlikku keskteed, siis seal enda jaoks on püsimine võib-olla keeruline. Töö on iga erakonna juhtimisel keeruline, see on selge."