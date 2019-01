Kahtlane aine Hiiumaa rannikul osutus palmiõliks

keskkonnainspektsioon

Keskkonnainspektsioon annab teada, et eelmisel nädalal Hiiumaal Kõpu poolsaarel rannast leitud aine laborianalüüsi tulemused, mille põhjal võib öelda, et tegu on taimeõliga ja ilmselt palmiõliga.