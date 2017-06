Kahes Poola seafarmis tuvastati sigade Aafrika katk

Foto on illustratiivne

Täna tuvastati sigade Aafrika katk kahes Poola seafarmis, millest ühes peeti kahte ning teises kaheksat siga.

Esmaspäeval tuvastati Leedus nende selle aasta esimene sigade Aafrika katku juhtum kodusigadel. Seakatku juhtumid lähiriikide koduseafarmides viitavad, et katku leviku kõrgperiood on meie piirkonnas kätte jõudnud.

Sigade Aafrika katku jõudmist koduseafarmi on võimalik vältida ainult siis, kui seapidajad täidavad kõiki kehtestatud bioohutusmeetmeid.

Seakatku leviku tõkestamisele saavad aidata kaasa ka metsas matkajad ja marjulised. Selleks tuleb kõikidest surnud metssigadest maakonna veterinaarkeskusele teada anda. Surnud metssea asukoht tuleb määrata võimalikult täpselt, ise ei tohi metsseakorjust puutuda. Pärast looduses ja metsas viibimist tuleb kindlasti puhastada oma riided ja jalanõud.

Metsast leitud metsseakorjustest palume teada anda veterinaar- ja toiduameti infotelefonile numbril 605 4750. Sellega aitate oluliselt kaasa seakatku edasise leviku takistamisele.

Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld. Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda. Jahil käinud inimene ei tohi minna loomapidaja ettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast jahti sigadega kokku puutuda.

Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse nõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on VTA järelevalve all ja kontrollitud.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA infotelefonil 605 4750.