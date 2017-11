Kaheksanda riigikontrolöri Alar Karise vaimne testament: eurorahal ratsutamine saab peagi läbi!

6. novembril andis riigikontrolör Alar Karis riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle Riigikontrolli aastaraporti, mis keskendub tulevikule rõhutades, et tuleb valmistuda ajaks, kui Euroopa Liidu toetused oluliselt vähenevad.

Ametlikult kannab raport pealkirja „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016.–2017. aastal“.

Alar Karisele enne tema asumist Eesti Rahva Muuseumi juhiks viimaseks nii oluliseks jääv 22-leheküljeline raport on põhjalik ja mõtlemapanev, nagu ühele vaimsele testamendile kohane.

Riigikontrolör hindab oma raportis, et riigieelarve on raskesti mõistetav ka riigikogu liikmetele, sest sellest arusaamiseks on tarvis süvitsi tunda raamatupidamist, rahandus- ja majandustermineid.

Riigi raha Eesti arengule parimal viisil kasutamise eelduseks on aga Karise sõnul see, et nii avalikkus kui ka riigikogu, kes valitsuse esitatud kulude plaani heaks peavad kiitma, mõistaksid, miks, millele ja kui palju avalikku raha kulutatakse.

Allikas: Õhtuleht