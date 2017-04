Kahe kuu pärast algab laulu- ja tantsupidu! Lõppesid XII noorte tantsupeo „Mina jään” eelproovid

XII noorte tantsupeo „Mina jään” 267 maakondlikku eelproovi on jõudnud edukalt lõpule. Kokku toimus alates jaanuarist kuni maini igas maakonnas kaks eelproovi, mille käigus kõik tantsu- ja võimlemisrühmad üle Eesti said üheskoos üldjuhtidega tantsupeo repertuaari harjutada ning oma oskusi ettetantsimistel näidata.

30. juunil ja 1. juulil toimuval kolmel tantsupeo etendusel toovad 581 tantsu- ja võimlemisrühma ligi 8500 tantsijaga pealtvaatajateni iidsele Koidu ja Hämariku legendile tugineva loo põlvest põlve edasi pärandatava kullakera hoidjatest.

XII noorte tantsupeo pealavastaja Margus Toomla sõnul õnnestub tänu tihedamatele tantsujoonistele tuua sel suvel Tallinna tantsupeole ligi 60 tantsurühma koos tuhande tantsijaga rohkem, kui eelmisel noortepeol, mis toimus 2011. aastal pealkirja all „Maa ja ilm”. Suurimad liigid sel tantsupeol on 78 rühmaga esindatud 2.-3. klassid ning 77 rühmaga peol esinevad gümnaasiumite segarühmad. Peol osalevad kollektiivid on kirjas XII noortepeo kodulehel laulupidu.ee. Pealavastaja Margus Toomla paneb kõigile peoks valmistuvatele kollektiividele südamele, et peol osalemiseks on kindlasti vajalik ka peole akrediteerumine – selle kohta saadetakse lähinädalatel kollektiivide juhtidele täpsemad juhised.

„Oleme kunstilise meeskonnaga tõepoolest väga liigutatud ja tänulikud kõigile peoks valmistujatele!” ütles XII noorte tantsupeo pealavastaja. „Eestimaal on palju väga tublisid rahvatantsu harrastavaid kollektiive. Koos meie kõige pisemate 1.-2. klassi laste ning kuni gümaasimiastme tantsijatega, hoiame me üheskoos tantsupeo traditsiooni ja südames on kindel tunne – tantsupidu jääb! Täna täpselt kahe kuu pärast jõuab kätte hetk, mil meie tantsumustrid Kalevi staadionil Eestimaad rõõmustavad!“

2017. aasta XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla „juured”. See on pidu, mis sündinud ajal, kui taas vajame oma juurtelt rohkelt tarkust ja jõudu, et osata hoida ja edasi kanda meie esivanemate tarkust, meie olemise viisi.

Tantsupidu tugineb muistendile Koidust ja Hämarikust. See on lugu igikestvate väärtuste põlvest põlve edasikandmisest ja vastutusest selle hoidmisel.

Noorte laulupeo peadirigendiks on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastajaks on Margus Toomla.

XII noorte laulu ja tantsupidu toimub 30. juuni – 2. juuli Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil. Kõigile tantsupeo etendustele on veel võimalik pileteid osta Piletilevist.