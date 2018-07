Kahe Eesti mehe surmaga päädinud traagiline sündmuste ahel võis alata Odessa peenest ööklubist

Möödunud nädalavahetusel kahe Eesti mehe surma ja kolmanda haiglasse sattumisega päädinud traagiline sündmuste ahel võis Delfile teadaolevalt alata Odessa peenest ööklubist nimega Itaka, mis asub populaarses Arcadia rannapiirkonnas.

Delfi allikad Odessas viitasid, et Eestist pärit mehed, kellega õnnetus juhtus, läksid pidutsema ööklubisse Itaka.

Kohapealsete spekulatsioonide järgi võib olla õnnetus seotud erinevate joovastavate jookide ja ainetega.

Delfile on praeguseks usaldusväärsetest allikatest kinnitatud, et hukkunud meeste näol on tegemist Allar Hanssoni ja Einar Kerneriga. Haiglasse sattus Kalmer Kurg, kes on teadaolevalt raskes seisundis.

Hanssonit on varem karistatud kokaiini ebaseadusliku käitlemise eest tingimisi vangistusega. Kurg on olnud kohtu all seoses käibemaksupettusega. Kerneril teadaolevat kriminaalset minevikku ei ole.