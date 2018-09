Kagu-Eesti tööandjad: Võrumaal on väga keeruline head töötajat leida. Saadaval olevate motivatsioon töötada on nullilähedane

Mööblitootja AS Võru Empak tegevjuht Remo Allikas ütles, et tööjõuprobleem on tema firma jaoks kõige suurem mure. Oleks töötajaid rohkem, saaks rohkem toota, ettevõte areneks ja riik saaks rohkem makse.

"Võrumaal on väga keeruline head töötajat leida. Kes on saadaval, on sellised, kes on olnud nii pikalt töötud, et nende motivatsioon uuesti töötada ja õppida on nullilähedane," ütles Allikas.

Ta nentis, et muret võimendab see, et palgatase on Võrumaal madalam kui Harjumaal ja mööblitööstus pole samuti kuigi kõrge palgatasemega. Palka Soome tasemele tõsta ei saa, sest turg ei kannata seda välja. Toodete hinnad on paigas ja tarbija pole valmis kõrgema palgatasemega firma toote eest rohkem maksma, sest mujalt saaks ta odavamalt.

Võru Empakil on puudu nii lihttöötajaid kui spetsialiste. Inimesed koolitatakse kohapeal välja, mis on väga kulukas. Allikas ütles, et riik võiks vähendada tööjõumakse, sest siis saaks firma rohkem investeerida töötajate täiendõppesse, et nad oleksid tootlikumad.

Lõuna-Eesti tööandjad on tööjõumuret tihti lahendanud Lätist tööliste toomisega. Ka Allikas ütles, et üks lätlane on neil tööl ja ta ei välistanud nende juurdetoomist. Põhja-Läti palgatasemega võrreldes on palgad Võrus igati konkurentsivõimelised.

Kiviteede ehitamisega tegeleva Võru firma Asis Kivi objektijuht Kristjan Reino ütles, et iga töötaja on arvel. "Kõiki võtame, tule ja tee tööd," ütles Reino. "Palk iseenesest on hea, kui lased kätel kähku käia. Kõik sõltub, kuidas töötaja töösse suhtub," lausu Reino.

Ta nentis, et enamus töötajaid tulevad tööle vaid sellepärast, et töötukassa kohustab neid. Sellised kipuvad peale palgapäeva ära kaduma. Lisaks on neil tihti mureks maksehäired ja nad tahavad palka mustalt, mida Asis Kivi aga ei maksa.