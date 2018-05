Kagu-Eesti haiglad küsivad sünnitusosakondade kahjumi katmiseks riigilt 500 000 eurot

Täna toimunud Võrus asuva Lõuna-Eesti Haigla, Valga haigla ja Põlva haigla nõukogude ühiskoosolekul esitas vabariigi valitsusele taotluse kõigi kolme sünnitusosakonna kahjumi katmiseks kokku 500 000 euro ulatuses.

Valga haigla sünnitusosakonna kahjumi katmiseks loodetakse saada 100 000 eurot ning Põlva Haiglale ja Lõuna-Eesti Haiglale kummalegi 200 000 eurot. Valga haiglale taodeldakse väiksemat summat, sest sealne sünnitusosakond suletakse ja 100 000 eurot katab tänavu juba tekkinud kahjumit. Põlva haiglas jätkuvad sünnitused valitsuse rahaeraldise korral järgmise aasta lõpuni ja Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakonna sulgemine pole päevakorras olnud.

Kõigi kolme Kagu-Eesti haigla nõukogu esimees Mart Einasto ütles, et kavas on küsida riigilt ka tulevaks aastaks 200 000 eurot Võrus asuva Lõuna-Eesti Haigla kirurgia- ja sünnitusosakonna toetuseks. Einasto kinnitusel pole kahjumiga töötamisele vaatamata selle sulgemine kordagi kõne all olnud.