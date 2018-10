Kadunud Markkuse ema on kohtunud kümnete kuulsate selgeltnägijatega ja on neis kõigis pettunud

Täna avaldas Facebooki grupp "Markkus Ansberg kadunud", mis aitab vahendada infot poisi otsimiseks, tolle ema pöördumise selgeltnägijate kohta.

Markkuse ema Marika Ossimova sõnul on paljud soovitanud ühendust võtta "niinimetatud" selgeltnägijatega. "Ma kinnitan teile, et oleme võtnud ühendust ja palunud abi peaaegu kõigilt selgeltnägijatelt nii Eestist, Venemaalt," loetles Ossimova ette nimed nagu Aleksander Šeps, Viktoria Raidos, Marilyn Kerro, Ilona Kaldre, Eesti selgeltnägijate tuleproovis osalenud ja võitjad ning "veel vast umbes 30 niinimetatud kaardimoori, pendeldaja jne."

Ossimovale on öeldud Markkuse saatuse kohta peaaegu kõike: alates tapmisest, õnnetusest, enesetapust, uppumisest. "Kõik see jutt on olnud nii pealiskaudne, mis ei anna meile mitte midagi," ütles ta. "Kui oleme palunud täpsustada, kuna tegemist on ikkagi proffidega, siis keegi järsku mitte midagi enam ei näe."

Oma sõnul oli Ossimova kunagi suur selgeltnägijatesse uskuja, "lausa fänn," täpsustas ta, kuid tunneb nüüd teisiti. "Kui ma nüüd kellegi liiga teen, siis pakun välja, et kes nn selgeltnägijatest või kaardipanijatest on nõus meiega kohtuma," andis ta võimaluse end ümber veenda. Naise usu taastamiseks piisab ta sõnul ka vaid sellest rääkida, mis puudutab nende elu või olukorda, millest ainult pere ise on teadlik.