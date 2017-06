Kadrioru pargis tunnustusi jaganud president Kaljulaid: lapsed ei ole vähendatud variant suurtest inimestest

Tänasel lastekaitsepäeval koguneti tuult trotsides Kadrioru roosiaeda, et juba traditsiooniks kujunenult jagada tunnustusi laste ja noorte huvide eest seisnud suurematele ja väiksematele.

Üritusel pidasid kõnesid ja andisd laureaatidele auhinnad üle president Kersti Kaljulaid, õiguskantsler Ülle Madise ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Oma kõnes rääkis president Kersti Kaljulaid, et lapsed ja noored ei ole lihtsalt vähendatud variant suurtest inimestest. Pealekasvava põlvkonnana viivad nad presidendi sõnul läbi olemuslikku ja sisulist muutust ühiskonnas.

"Arusaamine igapäevasest tööst, piiridest ja elukorraldusest on muutumas," selgitas Kaljulaid ja lisas, et see toob enesega teistmoodi avatuse. "See on meie kõige suurem kapital."

Kaljulaid sõnas veel sedagi, et teda teeb kurvaks, et lastekaitsepäeval on just selline nimi: "Lastega peaksid kokku käima sõnad nagu "innustamine", "suunamine" ja "julgustamine"."

Tänavu tunnustati laureaate viies kategoorias. Lapse suure teo eest said tunnustuse koolitüdrukud Katarina Raud, Anastasia Beljajeva, Anna Aron, Silvaliis Karu ja Greete Kõrvel. Nende projekti „Ma ei ole uhhuu“ eesmärgiks on soovitakse tõsta noorte vaimse tervise teadlikkust ning aidata leida lahendusi ühiskonnas olulisele probleemile.

Elutöö preemiaga pärjati doktor Karin Orgulast, kes alustas esimesena Eestis vähihaigete laste ravimist ja kelle juhtimisel loodi Tallinna Lastehaiglasse hematoloogia-onkoloogia osakond.

Muutuste looja kategoorias pälvis tunnustuse teaduse populariseerimise laste ja noorte eest Terje Tuisk.

Laste ja noortežürii tunnustas politseikapten Marina Paddarit, kelle abiga on lapsed ja noored õppinud politseid usaldama.

Eripreemia pälvis Heinar Jahu, kes viimased 40 aastat on õpetanud lapsi kabet mängima.

Roosiaeda oli kutsutud ligi 300 külalist. Lisaks laureaatidele tunnustati veel teisigi silmapaistvaid tegusid, samuti esinesid päeva jooksul roosiaias „Musamari“ laululapsed, teadusteater, tsirkusestuudio Folie ja pärimusmuusik Mari Tammar.

Neljandat korda toimuva tunnustussündmust „Lastega ja lastele“ aitasid korraldada MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Õiguskantsleri Kantselei ja Vabariigi Presidendi Kantselei.