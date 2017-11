Kadri Simson vastuseks Ansipi kriitikale: suurel osal inimestest pole enam Eestis häiriv ja jube

Keskerakonna aseesimees, majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnas Andrus Ansipi kriitikale vastuseks, et valitsuse sammud on suunatud nendele inimestele, kellel oli enne häiriv ja jube.

Simson sõnas, et Reformierakonna 17 aastat kestnud võim on olnud pikk aeg, millega oli Ansip kindlasti harjunud ning tema reaktsioon praegusele on seega mõistetav. "Kümnete tuhandete Eesti inimeste lahkumine välismaale, streigid tervishoiusektoris, majandusliku ebavõrdsuse suur kasv ja palju muud polnud Ansipile häiriv ega jube, kuid 0,25 protsendi suurune defitsiit SKPst seda juba on," tõdes Simson, et Euroopa Komisjoni asepresidendil on valulävi õnneks siiski olemas, kuid mitte õige koha peal.

Majandus- ja taristuminister lisas, et valitsuse sammud, näiteks tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, põllumajandustoetuste väljamaksmine ja erinevate toetuste, näiteks matusetoetuse, sisseviimine ongi suunatud nendele inimestele, kel oli enne häiriv ja jube. Seda Simsoni sõnul seetõttu, et Reformierakond ei pööranud neile mingil moel tähelepanu. "Viime ellu poliitikat, mis aitab ka neid, kelle poole valitsus oli varem seljaga ja selleks on ammu juba õige aeg," rõhutas Simson.

Minister lisas, et 0,25-protsendine defitsiit ei tohiks hirmutada siiski ka Ansipit. "Novembris tõstis rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Eesti riigireitingu väljavaate seniselt stabiilselt positiivsele, OECD ja rahandusministeerium on kinnitanud, et väike defitsiit kindlasti ei ohusta Eesti majanduse käekäiku."