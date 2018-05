Kadri Simson: tartlaste toetuseta tselluloositehast rajada ei saa

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni hinnangul on tartlaste vastuseis tselluloositehasele valitseva teadmatuse tõttu arusaadav ja kohalike toetuseta seda rajada ei saa.

"Tselluloositehase eriplaneeringu peatamine või sellega edasi liikumine peab olema kogu valitsuskoalitsiooni ühine otsus," ütles Simson Delfile. "Eriplaneering sai algatatud ühiselt ning seetõttu on loomulik, et ka järgmised sammud tuleb partneritega läbi arutada – meie oleme selleks valmis," kinnitas minister.

"Tartu linna ja sealsete poliitikute ning inimeste vastuseis EstFor-ile on arusaadav, sest valitseb teadmatus. On ka selge, et ilma kohalike toetuseta seesugust tehast tulla ei saa," märkis Simson.

"Samas pean õigeks ettevõtluse toetamist ja Eesti puidu väärindamist. Tegemist on mitmetahulise probleemiga, millele ei leidu ühest vastust. Seetõttu rõhutan üle, et tegemist peab olema valitsuse ühise otsusega," sõnas Simson.