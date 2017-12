Kadri Simson selgitab viimaseil päevil meedias levinud väiteid tema ja Teet Soormi kelmuste kohta: tegemist on valega

"Minu elukaaslane Teet Soorm ei ole sentigi toetust saanud. Mitte sentigi. Postimees on korduvalt üritanud seesugust väidet levitada, väites koguni, et Teet Soorm oli suurim kasusaaja kogu toetuste jagamisel, aga see on vale," kirjutab majandusminister Kadri Simson sotsiaalmeedias. Delfi avaldab tema selgitused täismahus.

Sisekaemust läbi põdev Reformierakond soovib algatada minu umbusaldushääletuse riigikogus. Tahaksin ära klaarida mõned ebakorrektsed, kui mitte öelda valefaktid ja –väited, mida levitab peamiselt ajaleht, mis ligi 160 aastat on püsinud vaba ajakirjanduse lipulaevana.

Esiteks: ajaleht ei ole midagi paljastanud, nagu oleksin kellelegi seakasvatustoetusi „kätte mänginud“. Lihtsalt infoks – olin juures pea kõigil kohtumistel koalitsiooni läbirääkimistel, mistahes teemadel, ja seega võiks „paljastada“, et mängisin kätte ka kõik teised koalitsiooni lubadused. Põllumajandusblokis polnud mina ka pealäbirääkija. Sellel teemal oli Keskerakonna poolne eestvedaja Siret Kotka-Repinski. Keskerakond kaitses läbirääkimistel oma pikaaegseid seisukohti taotledes põllumeestele suuremaid riigipoolseid toetuseid, sh üleminekutoetuste taastamist, kriisiabi väljamaksmist maksimaalses lubatud määras ning seakatku tagajärjel tugevalt kannatanud seakasvatajate toetamist. Sektor vajas toetust!

Läbirääkimistel osales alati ka vastava valdkonna eksperte ning palju ettepanekuid esitati kirjalikult. Põllumajanduse küsimustes omas läbirääkimistel kaalukat rolli Põllumeeste Keskliidu, Talupidajate Keskliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja 2016. aasta novembri keskel tehtud ühispöördumine loodavale valitsusliidule – nende nõudmiseks oli üleminekutoetuste täies mahus maksmine, kriisiabi piimakarja- ja seakasvatussektorile kiirelt ja täies mahus ning tõuaretuse toetamine.

Teiseks: minu elukaaslane ei ole sentigi toetust saanud. Mitte sentigi. Postimees on korduvalt üritanud seesugust väidet levitada, väites koguni, et Teet Soorm oli suurim kasusaaja kogu toetuste jagamisel. Tegemist on valega. Teet Soormil puuduvad ettevõtted, mis oleks toetusi saanud. Tõsi, tema isa vähemusosalusega ettevõte taotles toetust, aga kaugeltki mitte maksimummahus, nagu mõned väljaanded väidavad. Mingisugust maksimaalmahus toetuse maksmist, mis sõltuvat emiste vanusest, samuti ei eksisteerinud. Seda on kinnitanud toetuse väljamaksja, kelleks oli Eesti Tõusigade Aretusühistu. Postimees väidab täna, et riik maksis sigade aretusega seotud ettevõtetele toetust, tegelikkuses eraldas valitsus selleks vahendid, kuid toetuste suurused ja konkreetsed ettevõtted, kes toetuseid said, tulid läbi aretusühistu.

Kolmandaks: OÜ Linnamäe Peekon, mis, kordan, pole minu elukaaslase ettevõte, soovis enda esindaja sõnul aretusühistuga liituda juba maikuus, mil nad farmi soomlaste Atrialt ostsid. Siis ei olnud juttu ühestki toetusest, koalitsiooni vahetumisest ja läbirääkimistest. Farmi esindajate sõnul läks maist novembrini kulunud aeg, mil ettevõte liitus jõudluskontrolli ja aretusühistuga, vajalike asjatoimetuste elluviimiseks. Valitsusläbirääkimistel ei olnud kohe kindlasti detailselt juttu sellest, kuidas toetusi makstakse ning kas toetuse saamiseks peab ettevõte kuuluma jõudluskontrolli või aretusühistusse. Seega polnud Linnamäe Peekonil ka toetuste saamise ootuses mingisugust põhjust ootamatult nende instantsidega liituda. Seesuguse toetuste jagamise korra otsustas hiljem maaeluminister enda määrusega.

Et oleks lõpuni selge: leian endiselt, et seakasvatajate toetamine raskel ajal oli õige otsus. Alternatiiv oleks importliha ja meie ühe põhilise põllumajandusharu hääbumine. Postimees on viimase nädala aja jooksul avaldanud korduvalt valefaktidega lugusid ning ei ole valedele tähelepanu juhtimise korral avaldanud ühtegi vabandust. Postimehe valeväidetele on korduvalt tähelepanu juhitud. Postimehel on aeg oma viga tunnistada, sest nende valeväidete pinnalt teevad opositsioonipoliitikud juba edasisi otsuseid.