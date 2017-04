Kadri Simson: Reformierakonna poliitikute väljaütlemised õõnestavad Eesti mainet välispartnerite silmis

Keskerakonna aseesimehe Kadri Simsoni sõnul õõnestab Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri tänane arvamuslugu Postimehes Eesti rahvusvahelist mainet ning on väär kiskuda Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamisega seotud üritusi päevapoliitikasse. Simsoni hinnangul on aeg lõpetada igal võimalusel vene kaardiga hirmutamine, teatas Keskerakond.

„Peaminister osaleb Eesti Vabariigi juubeli tähistamise üritusel ning reformierakondlaste püüd muuta ka see küsimus sisepoliitiliseks võitluseks, on minu hinnangul äärmiselt madal. Eesti Vabariigi sajas juubel ei ole koht, mida kasutada endale poliitiliste punktide püüdmiseks. Veelgi madalam on aga seada kahtluse alla Eesti välispoliitilised suunad ning kahjustada sellega meie riigi mainet välispartnerite silmis. Tegemist ei ole esimese korraga, mil Reformierakond seda teha üritab, kuid on aeg lõpetada,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Simsoni sõnul on kummastav kuulda etteheiteid, kuidas uus valitsus toob endaga kaasa stagnatsiooni. „Teadupärast tituleeriti just Reformierakonna poolt juhitud valitsus seisakuvalitsuseks, kellel puudusid ideed Eesti elu edasi viimiseks, mis viis ka nende võimult langemiseni. Lisaks heitsid opositsionäärid valitsusele alles hiljuti ette liigset innukust, nüüd aga juba paigalseisu.“

„Uus valitsus ei ole kuidagi venemeelsem ega vähem ambitsioonikas või innovatsiooni pidurdav. Tegemist on liiduga, mis väärtustab kõiki siin elavaid inimesi ja suudab vaadata olukorda ka väljaspool pealinna. Siseriiklikel teemadel debateerimise vastu ei ole kellelgi kindlasti midagi ning on normaalne, et erinevatel parteidel on enda selged seisukohad. Kordan aga veel üle, et Reformierakonnal on aeg lõpetada Eesti välispoliitika õnnestamine ning pidev Venemaaga hirmutamine. Eesti välispoliitika ei ole saanud valitsuse vahetumisega uut suunda ning sellega hirmutades rikuvad oravad vaid Eesti mainet ning meie juubeliürituste tähistamist,“ lõpetas Kadri Simson.