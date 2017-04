Kadri Simson: poliitikud peavad ettevõtjatega rohkem suhtlema

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kohtus eile Rakveres kohalike ettevõtjatega, kellega peeti maha konstruktiivne arutelu Eesti majanduse arengusuundade ning valitsuse tegevuskava üle nii maksu- kui ka majanduspoliitika vallas. Simsoni hinnangul ei tasu poliitikutel karta ettevõtjatega suhtlemist ning parema keskkonna loomiseks tuleb kuulata erinevaid arvamusi.

„Ettevõtjaid huvitab valitsuse tegevus, sest on loogiline, et maksukeskkonna muudatused mõjutavad neid suurel määral. Samuti soovivad nad kuulda selgitusi ja põhjendusi, mis on erinevate muudatuste taga. „Pean väga tähtsaks, et valitsuspoliitikud suhtleksid ettevõtjatega ja kuulaks nende ettepanekuid,“ selgitas majandus- ja taristuminister Kadri Simson eilse kohtumise tagamaid.

Simson jätkas: „On selge, et alati ei saa kõiki ettevõtjate palveid ellu viia, kuid muudatusi tehes tuleb leida positiivne tasakaal. Valitsuse tegevuskavast leiab mitmeid otsuseid, mis on tekkinud just tänu ettevõtjatega suhtlemisele. Pean siinkohal silmas majutusasutuste käibemaksumäära tõstmise tühistamist, diiselkütuse aktsiisimäära tõusu ära jätmist ning töötajate maksuleevendusi.

Lisaks eilsele kohtumisele Lääne-Virumaal, kohtus majandus- ja taristuminister möödunud nädalal veel ka Põhja-Tallinna ettevõtjatega.