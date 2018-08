Kadri Simson olukorrast Eesti liikluses: vaja on täiendavaid meetmeid

Kadri Simson Foto: Madis Veltman

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles, et olukorras, kus Eesti liikluses on tänavu seitsme kuuga hukkunud sama palju inimesi kui mullu terve aasta jooksul, et tarvis on täiendavaid meetmeid nagu liiklusjärelevalve suurendamine ja talihoolduse standardite tõstmine.