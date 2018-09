Kadri Simson näitab Kaja Kallase ideele punast tuld: kuni Keskerakond on võimul, jääb tasuta ühistransport alles

On selge, et valimised on ukse ees ja parteid tulevad välja eri lubadustega. Kas teie hinnangul on võimalik seegi, et teatud juhul Keskerakond oleks nõus loobuma tasuta ühistranspordist, et valitsusliit moodustada? "Kaja Kallas ei soovinud ju kaotada ainult tasuta sõitu õigust maakonnaliinidel, vaid vähendada ka reisirongide dotatsiooni. Ma pean sellist lähenemist valeks ja minu toetust selline võimuliit ei saa, kes asub lammutama kasutajate seas aina populaarsemaks muutuvat ühistransporti," märkis Simson ja tõi näiteks, et igapäevaselt 25 kilomeetri kaugusel tööl käiv inimene võidab sellest ligi 800 eurot aastas.

"Meie eesmärk on ühistranspordisüsteemi arendada, mitte seisu halvemaks muuta ning algatusi tagasi pöörata. Senikaua kui Keskerakond on võimul, jääb tasuta ühistransport alles!"