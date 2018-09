Kadri Simson näitab Kaja Kallase ideele punast tuld: kuni Keskerakond on võimul, jääb tasuta ühistransport alles

On selge, et valimised on ukse ees ja parteid tulevad välja eri lubadustega. Kas teie hinnangul on võimalik seegi, et teatud juhul Keskerakond oleks nõus loobuma tasuta ühistranspordist, et valitsusliit moodustada? "Kaja Kallas ei soovinud ju kaotada ainult tasuta sõitu õigust maakonnaliinidel, vaid vähendada ka reisirongide dotatsiooni. Ma pean sellist lähenemist valeks ja minu toetust selline võimuliit ei saa, kes asub lammutama kasutajate seas aina populaarsemaks muutuvat ühistransporti," märkis Simson ja tõi näiteks, et igapäevaselt 25 kilomeetri kaugusel tööl käiv inimene võidab sellest ligi 800 eurot aastas.

"Meie eesmärk on ühistranspordisüsteemi arendada, mitte seisu halvemaks muuta ning algatusi tagasi pöörata. Senikaua kui Keskerakond on võimul, jääb tasuta ühistransport alles!"

Vastuseks omakorda Simsoni kommentaarile sõnas Kaja Kallas Delfile, et pole üllatav, kui Keskerakonna valitsus kaitseb enda ainsat saavutust, millele õnnestus tasuta silt külge kleepida. "Kui eesmärk on anda ühistranspordile raha juurde, et panna sõitma rohkem busse, siis ei tohiks samal ajal mingil juhul süsteemist piletiraha välja võtta. Meie arvame, et seda raha tuleks samuti kasutada liinivõrgu täiendamiseks, et inimesed jõuaksid kooli või tööle just sellel ajal, kui seda vaja on," arutleb ta.

"Maakondliku ühistranspordiga reisijad ei nimeta uuringutes piletihinda kunagi esimese probleemiga, Kadri Simson asus aga just seda lahendama. Meie seisukoht on, et valitsuse vead tuleb parandada ja tasuta maakondlik ühistransport kuulub nende hulka."