Kadri Simson: Michalil ei tasu karta, uus valitsus on vanast teedeehituses selgelt ambitsioonikam

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul ei tasu reformierakondlasel Kristen Michalil muretseda valitsuse teedeehituse ambitsioonikuse pärast. Ministri sõnul on uus valitsus enda eelkäijast antud vallas ambitsioonikam ning leiab projektide tegemiseks ka reaalselt enam vahendeid.

„Valitsus on asunud maanteeameti abiga kaardistama neid teid ja lõike, mida kiiremas korras ehitada saaks. Meie hinnangul tuleb arendada nii Tallinn-Pärnu, Tallinn-Narva kui ka Tallinn-Tartu suunda, leides samal ajal vahendeid ka väiksemate maanteede ja kruusateede hoolduseks. Kristen Michal käis enda suure teedeehituskava välja valitsuse viimastel päevadel ja isegi see plaan nägi ette suuremate projektide valmimist aastaks 2035. Ei tundu just väga ambitsioonikas olevat,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Simsoni sõnul on värske koalitsioon leppinud kokku, et suuremahuliste infrastruktuuriobjektide tegemiseks ollakse valmis võtma laenu. Teede ja raudtee objektide arendamiseks on planeeritud täiendavaid lisavahendeid 45 miljonit eurot ja nii kolm aastat ehk kokku 135 miljonit.

„Me ei lahmi niisama, vaid näeme, kust tuleb infrastruktuuri arenguks vajalikud vahendid. Eelmisel valitsusel polnud antud vallas mingit plaani ning isegi Tallinna ja Tartu vahelise 40-kilomeetrise lõigu ehitamiseks võeti raha ära kruusateedelt,“ lisas minister.