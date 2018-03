Kadri Simson kohtub Poolas kahe ministriga

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson on täna visiidil Varssavis, kus kohtub Poola energeetikaminister Krzysztof Tchórzewski ja infrastruktuuriminister Andrzej Adamczykiga.

„Eestil ja Poolal on täna ühiseid projekte rohkem kui ei kunagi varem ajaloos,“ ütles Simson. „Eelkõige on Poolal tähtis roll Eesti ühendamisel Lääne-Euroopaga nii mööda raudteed kui ka elektri- ja gaasiühendustega. Lisaks on meil hea koostöö lennunduses.“

Ministri sõnul on Eesti jaoks oluline, et Rail Baltic saaks ka Poolas kiire ja kvaliteetse jätku. „Täna me näeme, et Poola on Euroopa Liidu toel teinud Leedu suunas raudteesse märkimisväärseid investeeringuid. Edasi on oluline projekti äriliste võimaluste tutvustamine Poola ettevõtjatele.“

„Julgeksin öelda, et Balti riikide elektrivõrkude lülitamine Euroopa sagedusalasse on läbi aegade üks olulisemaid investeeringuid Eesti energia- ja julgeolekusse.

Sünkroniseerimine Euroopa energiasüsteemiga läbi Poola tagab meile parima pikaajalise elektri varustuskindluse ja –julgeoleku ning vähendab meie energeetilist sõltuvust,“ lisas minister.

Simson arutab Poola kolleegidega ka Euroopa Liidu uue eelarveraamistiku, laadimistaristu, Nord Streami, liikuvuspaketi ja teistel teemadel.