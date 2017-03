Kadri Simson kinnitab, et teekasutustasu tuleb! Kergematele veokitele erandit ei tehta

Kadri Simson ütleb, et tulevast aastast kehtestatakse teekasutustasu veokitele, mille täismass on 3,5 tonni või rohkem. Aastas tähendab see veokiomanikele kopsakat väljaminekut.

Valitsuse pressikonverentsil sõnas majandus- ja taristuminister Kadri Simson , et ministeerium üritas Euroopa Komisjoni transpordivolinikult erandit küsida. Nimelt sooviti, et maks kehtestataks veokitele, mille täismass algaks 12 tonnist. "Eestile erandit ei anta," nentis Simson. "Tuleb ajapõhine teetasu nagu Lätis ja Leedus." On võimalik valida erinevate perioodikaartide vahel - päev, nädal, kuu, kvartal ja aasta. Loomulikult on aastapilet tunduvalt soodsam kui näiteks kuupilet. Täpsemad summad on alles paikapanemisel, ent varasemalt on majandusministeeriumi teedetalituse juhataja Lauri Künnapuu ERRi raadiouudistele kinnitanud, et 3,5 kuni 12-tonnise veoauto omanik hakkab aastas maksma keskmiselt viissada eurot. Simson tõi täna välja, et kui Eestis maks kehtima hakkab, siis Euroopa Liidus jääb vaid üks riik, kus seda ei rakendata – Soome. Valitsus arutab teemaksu teemat põhjalikumalt pärastlõunasel kabinetinõupidamisel.