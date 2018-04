Kadri Simson: hiidlased soovivad, et Rukki kanali süvendamine jääks augusti lõppu või septembrisse

Järgmisel aastal tuleb uus riigihange ka Tallinna ja saarte vahelise lennuliikluse osas. "Saarlastel on ootus suurema lennuki järele, hiidlaste jaoks ei ole kõige suurem probleem see, et see lennuk oleks praegu ületäitumuses, küll aga nad ootavad, et kui tuleb uus hange, siis hind jääks samaks reisijatele," sõnas Simson.

Kohtumisel Simsoniga osalesid Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik, vallavanem Reili Rand ja Hiiumaa ettevõtjate liidu juht Tanel Malk.