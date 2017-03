Kadri Simson Andrus Ansipi kriitikast: Brüsseli poliitikud ei tunneta siinset olukorda ja nende avaldusi sisepoliitika kohta ei saa võtta puhta kullana

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni hinnangul tuleb Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi valitsuse suunas avaldatud kriitikat võtta skepsisega ja seal juures arvesse võtta ka tema pikaajalist positsiooni Reformierakonna esimehena.

Simsoni sõnul on arusaadav, kui Ansipile ei meeldi värske valitsuse algatused, sest poliitikutel ja erakondadel ongi erinevad maailmavaated, teatas Keskerakond.

„Andrus Ansipi kriitika uue valitsuse pensionireformi ja maksude muutmise suhtes ei ole midagi üllatavat. Tegemist on opositsioonis istuva erakonna pikaajalise esimehega, kelle roll ongi olla valitsuskriitiline. Samas olen võrdlemisi kindel, et Brüsseli poliitikud ei tunneta siinset olukorda ja seetõttu ei saa nende avaldusi sisepoliitika osas võtta puhta kullana. Eriti tuleb see välja arvamusest, et senine pensionisüsteem, kus suur osa palgasaajaid ei teeninud tööaastaga esimesse sambasse piisavat pensioniosakut, on eeskujulik,” rääkis Kadri Simson.

Minister lisas, et uus valitsus on võtnud eesmärgiks heaolu kasvu üle kogu Eesti ning selle eesmärgi täitmisel on suur roll ka Ansipi kritiseeritud maksureformil ja riigiametite pealinnast välja viimisel. „Pean väga tähtsaks, et me tegeleme madalamat ja keskmist palka teenivate inimeste sissetulekute suurendamisega. Reformierakonna kiidetud ühetaoline maksusüsteem ja tulumaksumäära järk-järguline langetamine tõi madalama sissetulekuga inimeste arvele mõned eurod täiendavat sissetulekut. Meie tehtav maksureform jätab neile aga 64 eurot enam iga kuu kätte. Tegemist on sissetulekute hüppelise kasvuga ja see aitab vähendada ühiskondlikku ebavõrdsust. Sama eesmärk on ka elluviidaval pensionireformil.“

„Reformierakonda võib häirida tänase valitsuse tegevus, mind häiris aga opositsioonis olles Reformierakonna tegevusetus ja Eesti paigalseisu viimine. Pean väga õigeks, et valitsus viib ellu uuendusi, mis meie hinnangul Eesti elu edasi viivad,“ lõpetas Kadri Simson.