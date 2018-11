Kadri Simson: Andrus Ansipi agressiivsed sõnavõtud tulenevad valimistest

Simson sõnas, et Ansipi motiivid on ilmselgelt poliitilised ja soov on Euroopa Komisjoni asepresidendi ametis tuua kasu oma koduparteile valimistel ning seeläbi kindlustada enda jätkamist eurovolinikuna.

„Paraku ei suuda Ansip jätkuvalt mõista oma kõrge ametiga kaasnevat rolli ning püüab Rahandusministeeriumi soovitusi ja rahvusvaheliste agentuuride positiivseid hinnanguid oma sõnavõttudes lihtsalt eirata. Oma poliitilistes avaldustes esineb Andrus Ansip jätkuvalt nagu Reformierakonna esimees, mitte apoliitiline Euroopa Komisjoni volinik,“ rääkis Simson.

Majandus- ja taristuminister tõi välja, et Rahandusministeerium on korduvalt rõhutanud, et finantsiliselt on mõistlik maksta tagasi laene, mitte suurendada reserve, sest reservide tootlus on madal või lausa negatiivne.

„Oleme võimalikeks kriisideks valmis. Kindlasti teab seda ka Reformierakond, kuid see ei lähe nende narratiiviga kuidagi kokku. Nende mure mõjub seda õõnsamalt, et 2008. aastal keeldus peaminister Andrus Ansip ise viimase hetkeni ränka majanduskriisi nägemast ja tunnistamast,“ leidis Simson.