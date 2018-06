Kadri Liik: Moskva nimekiri on ilmselt Eesti nn Magnitski nimekirjaga samaväärne

Euroopa välissuhete nõukogu analüütik Kadri Liik märkis, et Venemaa nimekiri Eesti kodanikest, kellele keelas sisenemise riiki, on ilmselt samaväärne märtsis Eestis kehtestatud nn Magnitski nimekirjaga.

Liik selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et rahvusvahelises praktikas on tavapärane, et kui üks riik keelab sisenemise teise riigi kodanikele, siis püütakse vastata samaga, vahendab ERR Uudised.

Venemaa ei ole avaldanud nende Eesti kodanike nimesid, keda peab russofoobideks ja kellel on riiki sisenemine keelatud.

"Ma usun, et kui meid huvitab, kellele Venemaa sisenemise keelas ja miks, siis tasub meil uurida natuke seda nimekirja, mille Eesti märtsi lõpus omalt poolt esitas. Ma arvan, et nad on otsinud ekvivalenti ehk samaväärseid isikuid Eesti ühiskonnast, mis loomulikult ei ole neil kerge, sest Eesti ühiskonnas näiteks Ramzan Kadõrovit ei leidu, aga eks nad on siis teinud oma parima," kommenteeris Liik.

Ta usub, et peagi jõuab Moskva esitatud nimekiri ka avalikkuse ette.

Venemaa välisministeerium teatas kolmapäeval, et keelas riiki sisenemise mõnele Eesti kodanikule, keda Moskva peab russofoobideks.