Kaasasündinud rindkeremoonutusega neiu vajab annetajate abi rinnaoperatsiooniks

Ligikaudu 10 000 eurot maksva protseduuri eest tasumine käib perele üle jõu ja seega otsustas tütarlapsele heade annetajate toel abikäe ulatada TÜ Kliinikumi Lastefond.

17-aastane tütarlaps sündis rindkere deformatsiooniga, mis tähendab, et tal ei ole parempoolset rinnalihast ja puudub parem rind. Lisaks on tal kahe roide hüpoplaasia, skolioos, astma ja allergia. Raviarsti hinnangul on tõenäoliselt tegu haruldase Polandi sündroomiga.

Pere on tüdruku arengut mitmekülgset toetanud ja teinud kõik, et hoida teda heas vormis.

Laps on saanud kõikvõimalikke rehabilitatsiooniteenuseid, käinud arstide ja füsioterapeutide juures. Lisaks on ta alates 1. klassist harrastanud konkreetsel eesmärgil valitud spordiala, et saaks oma füüsist arendada ja mõlema käe lihaseid võrdväärselt treenida.

Lapse ema sõnul on arstide hinnangul tüdruk praegu heas vormis ainult tänu pidevale trennile. Kui tüdruk peaks trennist ühel päeval loobuma, on võimalus, et üks kehapool vajub alla.

Treeningutest hoolimata on tüdrukul süvenenud peavalud, mis takistavad ja segavad tihti igapäevaelu. Paljus peetakse nende põhjusteks lihaspingeid kaela ja õlavöötme piirkonnas, mis on tingitud puuduvast rinnalihasest.

Ema sõnul on haiguse juures kõige domineerivamaks psühholoogiline pool, mis avaldab tüdruku igapäevaelule suurt mõju.

Ta nendib, et nad on käinud spetsialistide juures nõustamisel ning kõik need rasked aastad on üle elatud teadmises, et täiskasvanuks saades tehakse tüdrukule operatsioon, kus ta saab omale rinna.

Ema tõdeb, et nüüd, kui aeg on kätte jõudnud ja nad suurte lootustega arsti juurde läksid, selgus kurb tõsiasi, et Eesti Haigekassa lõikust ei rahasta.