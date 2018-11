KAART | Vaata, millised riigid ei toeta ÜRO ränderaamistikku

Euroopa Liidu riikidest ei toeta ÜRO ränderaamistikku Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Tšehhi ja Ungari. Lisaks ei toeta ränderaamistikku ka Ameerika Ühendriigid ja Austraalia.

Möödunud neljapäeval jäi esialgu mulje, et ränderaamistikku ei toeta ka Eesti, kuna Isamaa vastuseisu tõttu jäi valitsuses konsensus saavutamata.

Reedel teatas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski, et ränderaamistiku suhtes tekkinud vastuseisu tõttu peaks Isamaasse kuuluv justiitsminister tagasi astuma, vastasel juhul ei näe sotsid võimalust valitsusliidus jätkata.

Praeguseks on ränderaamistiku küsimus liikunud valitsusest edasi riigikokku. Tõenäoliselt tähendab see Eestile siiski ränderaamistikuga liitumist, sest selle poolt on valitsuserakondadest sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond ning opositsioonist Reformierakond.