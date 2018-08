KAART | Nädalavahetusel toimuv triatlon lööb Tallinna liikluse sassi. Vaata, kustkaudu sõita saab

Neljandal augustil toimub esmakordselt Tallinnas täispikk triatlon Ironman. Triatloni ajal on reedest pühapäevani mõnede kesklinna, Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosade teed osaliselt või täielikult suletud.

Ironman algab Lennusadamas ujumisega ja lõpeb võistluskeskuses Vabaduse väljakul.

Eestis toimuv regiooni esimene täispikk Ironmani triatlon koosneb 3,8 kilomeetrist ujumisest, 180 kilomeetrist rattasõidust ja 42 kilomeetrist jooksmisest.

Mitmepäevase triatlonifestivali ajakavva mahuvad muu hulgas veel heategevusjooks, lasteüritused, lühitriatlon ja rokk-kontsert.

Peale autoliikluse on muudetud ka paljude ühistranspordiliinide korraldust. Marsuute on muudetud, osad peatused on ära kaotataud ning paljud liinid sõidavad vabagraafikuga.